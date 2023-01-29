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Гайч прибыл в расположение «Вероны» и в ближайшее время пройдет медобследование

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в итальянской «Вероне», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, футболист уже прибыл в расположение команды, где ему предстоит пройти медобследование, после чего о трансфере объявят официально.

СМИ сообщали, что ЦСКА и «Верона» согласовали между собой все условия аренды до конца сезона с возможностью выкупа футболиста. ЦСКА получит гарантированную сумму 500 тысяч евро за аренду аргентинца и покроет расходы на выплату ему заработной платы. Кроме того, у «Вероны» будет возможность выкупить футболиста, а ЦСКА сохранит за собой право на получение 15 процентов с его дальнейшей перепродажи.

В сезоне-2022/23 Гайч забил 2 гола и сделал 2 результативных передачи в 11 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/adolfo-gaich-pribyl-v-raspolozhenie-verony-i-v-blizhaishee-vremya-proidet-medobsledovanie-223643/
Адольфо Гайч
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