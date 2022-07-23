Гаврилов высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (4:1) во втором туре РПЛ.

«Это можно считать хорошим началом сезона. Выиграли — значит, можно считать. Смогут ли занять высокие места, если дальше так продолжат? Почему бы и нет. Конечно, могут», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Спартак» набрал четыре очка и догнал «Зенит» в турнирной таблице, который идет на втором месте.

В следующем туре красно-белые 31 июля на своем поле примут «Оренбург».