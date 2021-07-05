Бувач — о новичке «Динамо» из Грузии: «Гагнидзе не боится брать на себя игру — это огромный плюс»
Спортивный директор «Динамо» Желько Бувач прокомментировал подписание контракта с полузащитником Лукой Гагнидзе.
«Лука — очень талантливый молодой футболист. Для своих лет он обладает отличной техникой работы с мячом. Работоспособный и проворный игрок, против которого крайне непросто играть. Гагнидзе не боится брать на себя игру — это огромный плюс. Обычно он действует на позиции «восьмерки», но у него отличные оборонительные навыки, поэтому он без проблем выступает в роли «шестерки». Убежден, что в будущем Лука будет одним из ключевых футболистов «Динамо», — приводит слова Бувача официальный сайт московского клуба.
18-летний грузин заключил с бело-голубыми контракт на 5 лет.
Дополнительная информация:
https://fcdynamo.ru/news/zelko-buvac-ubezdyon-cto-v-budushhem-gagnidze-stanet-odnim-iz-klyucevyx-futbolistov-dinamo
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