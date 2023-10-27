Гаджиев выделил ключевые факторы матча между «Локомотивом» и «Ростовом»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев, ныне занимающий должность президента «Динамо» из Махачкалы, накануне предстоящей встречи московского «Локомотива» и «Ростова» высказал мнение о соотношении сил соперников.

«Между нынешними «Локомотивом» и «Ростовом» нет настолько большой разницы, чтобы говорить о серьезном преимуществе одной из команд. Хотя москвичи и находятся выше в турнирной таблице. Матч будет непростым. Сезон для ростовчан складывается заметно сложнее, чем предыдущий. Не все получается. Не всегда даже при неплохой игре им удается не терять очки. В качества примера можно привести встречу с «Краснодаром». «Локомотив» сейчас выглядит более надежным. Но за «Ростов» говорит свое поле. Болельщики там умеют хорошо и эмоционально поддерживать команду. Хотя направление игры команды не меняет. Использует высокий прессинг и дома, и на выезде. Но на своем поле такой план реализовать легче», — приводит слова Гаджиева Vprognoze.ru.

После 12 туров «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.