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9 октября, 12:32

Гаджиев обратился к арбитрам на фоне травмы Сандрачука: «Господа, ну нельзя так!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» высказался о травме защитника Александра Сандрачука.

— Как «Зенит» оказал вам помощь в истории с Сандрачуком?

— Спасибо большое «Зениту» за помощь в ситуации с травмой Александра Сандрачука. Он их воспитанник. Спасибо им за услугу, которую они оказывают.

Шамиль Газизов на постоянной связи с «Зенитом», Семак у него работал в «Уфе», и другие специалисты. С председателем правления Медведевым нормальные отношения. Он с ними на связи, поэтому я не знаю деталей.

Но мне хотелось бы немного дополнить: уже на протяжении долгого времени идет системное обсуждение правил игры. В некоторых случаях возникают реплики по поводу того, что судья поднял или опустил планку. Это не имеет права делать никакой арбитр. Есть правила, написанные международными футбольными организациями. Ими нужно руководствоваться. Ни в одних правилах нет разрешения на допуск толчков в спину, толчков руками. Сейчас не говорю о конкретной команде, о каких-то конкретных эпизодах.

— В чем ваш главный посыл?

— Правила надо соблюдать. В особенности связанные с единоборствами и в тех случаях, когда есть опасная игра. Очень хорошо, что ввели жесткие требования в отношении игры локтями. Раньше таких норм не было. Пример: мы (сборная России. — Прим. «СЭ») играем с итальянцами отборочную игру в девяностых на стадионе «Динамо» в Москве. Виалли локтем ударил в лицо Онопко. Тот потерял сознание, его поменяли. Пока совершили замену, мы стали проигрывать 0:1. Благо свели матч к ничьей. В тот момент тренерам разрешалось находиться за воротами. Контролировал игру в обороне, стоял вместе с журналистами. Отпечаток этого удара у меня и сейчас перед глазами. Поэтому реакция на все эти вещи очень болезненная.

— Конечно.

— Толчок в спину — чрезвычайно опасно, особенно когда игроки бегут на скорости. Можно врезаться в штангу, в колено другого игрока, в голову. Почему Сандрачука толкали в спину? Шла борьба на скорости. Он опередил нападающего, и тот толкнул в спину руками. Ну нельзя так! Судьи, господа, нельзя! Куда дали угловой? Штрафной надо в обратную сторону. Они дают угловой.

Бог с ним с этим угловым. Но парню восемь месяцев не играть. Это минимальный срок. И таких случаев в игре шестого числа была масса. Не говорю, кто толкал: наши, ваши. Не хочу даже это обсуждать. Но толчки — безобразие, честно говоря. Вернется он в футбол или нет? Понятное дело, что футбол — контактный вид спорта.

Время, конечно, пройдет быстро. Но вероятность того, что он вернется и будет играть на своем уровне, спорный вопрос. Может вернуться, а может — нет.

— Зависит от психологии.

— Да, и от того, как сделана операция, как организм среагирует. Есть вещи, где так получается, но есть ряд случаев, где мы сами виноваты, в частности в данной ситуации судьи. Вот за что обидно.

Ранее Гаджиев сообщил «СЭ», что Сандрачук пропустил восемь месяцев из-за травмы колена.

ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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