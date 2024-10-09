Гаджиев обратился к арбитрам на фоне травмы Сандрачука: «Господа, ну нельзя так!»
Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в комментарии «СЭ» высказался о травме защитника Александра Сандрачука.
— Как «Зенит» оказал вам помощь в истории с Сандрачуком?
— Спасибо большое «Зениту» за помощь в ситуации с травмой Александра Сандрачука. Он их воспитанник. Спасибо им за услугу, которую они оказывают.
Шамиль Газизов на постоянной связи с «Зенитом», Семак у него работал в «Уфе», и другие специалисты. С председателем правления Медведевым нормальные отношения. Он с ними на связи, поэтому я не знаю деталей.
Но мне хотелось бы немного дополнить: уже на протяжении долгого времени идет системное обсуждение правил игры. В некоторых случаях возникают реплики по поводу того, что судья поднял или опустил планку. Это не имеет права делать никакой арбитр. Есть правила, написанные международными футбольными организациями. Ими нужно руководствоваться. Ни в одних правилах нет разрешения на допуск толчков в спину, толчков руками. Сейчас не говорю о конкретной команде, о каких-то конкретных эпизодах.
— В чем ваш главный посыл?
— Правила надо соблюдать. В особенности связанные с единоборствами и в тех случаях, когда есть опасная игра. Очень хорошо, что ввели жесткие требования в отношении игры локтями. Раньше таких норм не было. Пример: мы (сборная России. — Прим. «СЭ») играем с итальянцами отборочную игру в девяностых на стадионе «Динамо» в Москве. Виалли локтем ударил в лицо Онопко. Тот потерял сознание, его поменяли. Пока совершили замену, мы стали проигрывать 0:1. Благо свели матч к ничьей. В тот момент тренерам разрешалось находиться за воротами. Контролировал игру в обороне, стоял вместе с журналистами. Отпечаток этого удара у меня и сейчас перед глазами. Поэтому реакция на все эти вещи очень болезненная.
— Конечно.
— Толчок в спину — чрезвычайно опасно, особенно когда игроки бегут на скорости. Можно врезаться в штангу, в колено другого игрока, в голову. Почему Сандрачука толкали в спину? Шла борьба на скорости. Он опередил нападающего, и тот толкнул в спину руками. Ну нельзя так! Судьи, господа, нельзя! Куда дали угловой? Штрафной надо в обратную сторону. Они дают угловой.
Бог с ним с этим угловым. Но парню восемь месяцев не играть. Это минимальный срок. И таких случаев в игре шестого числа была масса. Не говорю, кто толкал: наши, ваши. Не хочу даже это обсуждать. Но толчки — безобразие, честно говоря. Вернется он в футбол или нет? Понятное дело, что футбол — контактный вид спорта.
Время, конечно, пройдет быстро. Но вероятность того, что он вернется и будет играть на своем уровне, спорный вопрос. Может вернуться, а может — нет.
— Зависит от психологии.
— Да, и от того, как сделана операция, как организм среагирует. Есть вещи, где так получается, но есть ряд случаев, где мы сами виноваты, в частности в данной ситуации судьи. Вот за что обидно.
Ранее Гаджиев сообщил «СЭ», что Сандрачук пропустил восемь месяцев из-за травмы колена.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|22-5
|27
|
2
|Локомотив
|11
|9
|0
|2
|26-14
|27
|
3
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
13
|Химки
|11
|1
|5
|5
|9-20
|8
|
14
|Факел
|11
|1
|4
|6
|5-18
|7
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
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Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2