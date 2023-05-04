Гаджи Гаджиев: «Кузяев не потеряется в чемпионате Турции»
Известный российский специалист Гаджи Гаджиев высказался о будущем хавбека «Зенита» Далера Кузяева.
«Надо понимать, комфортно ли Кузяеву будет в Турции. Но я уверен, что Далер уже переговорил с Оздоевым по этому поводу. Ну и надо от условий отталкиваться, конечно. Но страна футбольная, трибуны всегда под завязку. Для футболиста это всегда много значит, ведь эмоции испытываешь совершенно иные. Но не каждый сможет привыкнуть к Турции, не каждому там будет по душе. Тот же Дзюба в «Адане» раскрыться не смог, например. Думаю, что Далер там не потеряется. Многое будет зависеть от команды, там уже сложившейся коллектив. Надо оценить и конкурентов Кузяева по позиции», — приводит слова Гаджиева Betonmobile.ru.
Кузяев в текущем сезоне РПДЛ провел 21 матч, в которых забил 5 голов.
Его контракт с «Зенитом» закончится летом 2023 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|19
|4
|2
|65-13
|61
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2
|Ростов
|25
|14
|8
|3
|44-32
|50
|
3
|Спартак
|25
|14
|7
|4
|55-32
|49
|
4
|ЦСКА
|25
|14
|6
|5
|46-23
|48
|
5
|Ахмат
|25
|12
|4
|9
|36-33
|40
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|53-41
|39
|
7
|Динамо
|25
|11
|6
|8
|43-35
|39
|
8
|Оренбург
|25
|12
|3
|10
|48-48
|39
|
9
|Сочи
|25
|10
|4
|11
|35-45
|34
|
10
|Локомотив
|25
|9
|5
|11
|42-42
|32
|
11
|Урал
|25
|7
|5
|13
|27-41
|26
|
12
|Кр. Советов
|25
|6
|7
|12
|25-40
|25
|
13
|Пари НН
|25
|6
|4
|15
|27-49
|22
|
14
|Факел
|25
|3
|12
|10
|31-45
|21
|
15
|Химки
|25
|4
|5
|16
|24-57
|17
|
16
|Торпедо
|25
|3
|4
|18
|19-44
|13
|6.05
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|6.05
|16:30
|
Торпедо – Ахмат
|- : -
|6.05
|19:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|7.05
|14:00
|
Пари НН – Урал
|- : -
|7.05
|16:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|7.05
|18:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|7.05
|19:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|8.05
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|Г
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Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|15
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5