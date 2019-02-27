Гаджи Гаджиев: "Не могу знать о возрасте Шапи, поскольку никогда не работал с детскими командами"

Известный специалист Гаджи Гаджиев, в разные годы возглавлявший махачкалинский "Анжи" сообщил "СЭ", что ему ничего не известно о махинациях с датой рождения нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова.

По официальным данным махачкалинец родился 16 декабря 1999 года, но паблик ВГИК привел аргументы, что игрок значительно старше.

– Сейчас появляется много разной информации, пока нет конкретного доказательства, говорить об этом не стоит. Точно так же, как не стоит говорить о том, что Шапи играл за "Анжи". Шапи – воспитанник махачкалинской футбольной школы Министерства образования (РСДЮШОР-2 Махачкала. – Прим. "СЭ"). – Установить какую-то истину, наверное, можно, только связавшись с кем-то из школы, в которой воспитывался Сулейманов. Я, естественно, не могу об этом знать, поскольку я детские команды не тренировал. (Иван Торопцев)