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Футболисты «Рубина» поздравили Шаронова с днем рождения

20:07
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Футболисты «Рубина» вернулись к тренировкам после пары выходных, сообщает официальный Twitter клуба. Игроки поздравили с днем рождения главного тренера казанцев Романа Шаронова, которому 8 сентября исполнилось 43 года.

Шаронов возглавил «Рубин» минувшим летом. Под его руководством казанский клуб после 8 туров набрал 10 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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