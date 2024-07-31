Защитник «Ростова» Вахания: «Хочется победить «Зенит»

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в рамках 3-го тура РПЛ.

«Важно победить в Санкт-Петербурге. Это принципиальный соперник? Я бы так не сказал. Да, это моя бывшая команда, в которой я вырос, прошел всю футбольную жизнь. Будет просто приятно сыграть против «Зенита». Хочется победить», — приводит слова футболиста «РБ Спорт».

В двух прошлых матчах РПЛ «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) и выиграл у «Крыльев Советов» (3:1).