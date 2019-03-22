Форвард "Урала" Ильин перенес операцию и пропустит 4-6 недель

Нападающий "Урала" Владимир Ильин был успешно прооперирован в одной из немецких клиник, сообщает официальный сайт клуба. Футболист испытывал проблемы с коленом, из-за которых пропустил матч с "Ахматом" и ЦСКА.

Накануне в Германии ему была проведена операция по удалению мениска. В ближайшее время игрок вернется в Екатеринбург, где продолжит процесс реабилитации. Ориентировочные сроки восстановления: 4-6 недель.

26-летний футболист в текущем сезоне провел 21 матч за "Урал" во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах

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