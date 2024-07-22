Форвард «Ростова» Комличенко: «Хотелось бы побороться за высокие места в РПЛ»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко заявил, что дончан нельзя списывать со счетов в гонке за топ-5 РПЛ.

«Способен ли «Ростов» побороться за топ-5? Со счетов точно нельзя списывать, но и какие-то задачи рано ставить. Прошел только первый тур. Идем как обычно — от игры к игре. Хотелось бы, конечно, побороться за высокие места, будем стараться и все делать для этого. А там уже посмотрим», — цитирует Комличенко «РБ Спорт».

20 июля желто-синие на своем поле сыграли вничью с ЦСКА (0:0) в 1-м туре чемпионата России. Следующий матч ростовчане проведут против «Крыльев Советов» 26 июля.