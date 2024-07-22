Ташуев: «Карпин выдерживает Глушенкова, как хорошее вино»

Российский тренер Сергей Ташуев предположил, как скоро полузащитник «Зенита» Максим Глушенков может получить предложение от европейского клуба.

«Думаю, европейские клубы уже сегодня следят за Глушенковым, он есть в скаутских списках разных клубов. Он продолжает поступательное движение, хотя еще даже не вызывается в сборную России. Валерий Георгиевич его выдерживает, наверное, как хорошее вино. Парень хорошо работает, профессионал. Но понятно, что есть уровень футболистов, которые находятся рядом, они также помогают ему прогрессировать», — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

В двух матчах стартовавшего сезона 24-летний Глушенков забил 4 мяча за «Зенит». Он перешел в клуб из Санкт-Петербурга в это межсезонье.