Фильцов назвал четырех лучших вратарей РПЛ

Бывший вратарь «Краснодара» Александр Фильцов рассказал, кого считает лучшими вратарями РПЛ.

«После трети чемпионата можно выделить четырех голкиперов РПЛ. Латышонок отлично вписался в систему «Зенита». Играет все матчи, выручает и показывает хороший уровень. Агкацев из «Краснодара». Лунев из «Динамо» хорошо выступает и выглядит стабильно. Бело-голубые идут вверху.

Отмечу Лантратова из «Локомотива». Да, было несколько ошибок, но такое случается. Тренерский штаб молодцы, что грамотно отреагировали на это. Он продолжает играть в старте, и «Локо» делит второе место в чемпионате», — приводит Legalbet слова Фильцова.