Фернандеш рассказал, почему не сыграет за «Локомотив» в ретроматче против ЦСКА

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш объяснил «СЭ», почему не сможет сыграть за железнодорожников в ретроматче против ЦСКА.

Ранее директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил РИА «Новости Спорт», что Фернандеш, а также экс-защитник ЦСКА Сергей Игнашевич пропустят игру.

«К сожалению, я не смогу принять участие в матче легенд. В даты проведения игры у меня уже намечены другие обязательства», — сказал Фернандеш «СЭ».

Матч легенд «Локомотива» и ЦСКА пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Игра приурочена к 21-летию «золотого» матча между командами, который состоялся в 2002 году. Тогда «Локомотив» обыграл армейцев (1:0).