Фернандеш может пропустить остаток сбора в Катаре

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рискует пропустить остаток сбора в Катаре. Дело в травме ноги, полученной по ходу матча с "Зенитом" (3:1). В среду 32-летний хавбек пропустил восстановительную тренировку, в четверг он также не появился на поле во время полноценного занятия.

– Вчера Мануэл прошел обследование, – сказал врач команды Никита Карлицкий. – У него контузия чуть ниже колена. Ничего страшного нет, но чтобы не усугублять травму, какое-то время он пропустит. К началу следующего сбора он точно должен быть в общей группе. (Александр Рогулев) ​