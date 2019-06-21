Фернандеш может остаться в "Локомотиве"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе заявил, что клуб остается одним из вариантов продолжения карьеры для игрока.

– "Мы с ним встречались, ведем диалог, – сказал Кикнадзе. У Ману есть разные варианты продолжения карьеры. В том числе не исключаем вариант с "Локомотивом", – цитирует ТАСС Кикнадзе.

Фернандеш сыграл за "Локомотив" 144 матча во всех турнирах, которых забил 34 мяча и сделал 28 голевых передач. Ранее агент игрока Пауло Барбоза заявил, что контракт полузащитника подошел к концу.