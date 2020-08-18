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Федотов сожалеет, что Кокорин покинул «Сочи»

21:12
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что хотел бы видеть в своей команде нападающего Александра Кокорина. В межсезонье форвард, который ранее находился в сочинском клубе в аренде, ушел в «Спартак».

— Настораживает, что нападающие не забивают, хотя они должны забивать и создавать моменты. Есть куда добавлять, — приводит слова Федотова Youtube-канал «Сочи». —  У Дмитрия Полоза и Антона Заболотного есть моменты, но им не хватает легкости. Пока сложно заменить Александра Кокорина. Как говорится, ваши слова да богу в уши, чтобы у нас появился такой форвард, как Кокорин.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=NKTpadtoK28

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