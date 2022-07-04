Федотов рассказал, какое значение будет для него иметь товарищеский матч против «Сочи»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, какое значение будет для него иметь товарищеский матч против «Сочи».

— Все игры принципиальные. 3 поражения заставляют нас подойти с остервенением к матчу с «Сочи», — заявил Федотов.

— В «Сочи» у вас был Кассьера. В ЦСКА вы активно ищите нападающего?

— Мы сейчас в поисках просто команды. У нас сейчас 1 центральный защитник. В первую очередь нужно усиление сюда. Каждая позиция требует усиление, по-другому быть не может.

Этим летом Федотов после окончания контракта покинул «Сочи» и ушел работать в ЦСКА.

7 июля ЦСКА сыграет с «Сочи» на «Кубке Матч Премьер». Московский клуб потерпел три поражения подряд под руководством нового тренера.