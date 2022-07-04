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Сегодня, 22:37

Федотов назвал причины поражения в матче против «Нижнего Новгорода»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги поражения в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (0:2).

— Начали неплохо, что-то получалось, создали моменты, но получили автогол и все разрушилось. Пока нет баланса в состоянии футболистов. Кто-то выбывал по травме, кто-то еще слишком юный. Сложно пока это назвать обводом игры, но во втором тайме мы пытались, создали моменты. Не успели провести замену и получили удаление. Хочу отдать долгое ребятам, что проявили старание, старались до конца сравнять, — цитирует Федотова «СЭ».

— Где старания Заболотного?

— Я бы не сказал, что он не старался. Где-то просто его старания зашкаливали и он открывался не в те зоны. Так происходит, пока не добегают наши инсайды в эти зоны. Слишком долго мы ищем решение, это надо отметить. Пытаемся сыграть через центр, что мы просто запрещаем.

Адольфо Гайч немного поднагрузился и тестирование показало, что ему нужен отдых, поэтому не стали сегодня рисковать, оставили его на скамейке.

До этого команда Владимира Федотова уступила в товарищеским матчах «Велесу» (0:2) и «Зениту» (0:3).

ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
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