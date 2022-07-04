Федотов назвал причины поражения в матче против «Нижнего Новгорода»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги поражения в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (0:2).
— Начали неплохо, что-то получалось, создали моменты, но получили автогол и все разрушилось. Пока нет баланса в состоянии футболистов. Кто-то выбывал по травме, кто-то еще слишком юный. Сложно пока это назвать обводом игры, но во втором тайме мы пытались, создали моменты. Не успели провести замену и получили удаление. Хочу отдать долгое ребятам, что проявили старание, старались до конца сравнять, — цитирует Федотова «СЭ».
— Где старания Заболотного?
— Я бы не сказал, что он не старался. Где-то просто его старания зашкаливали и он открывался не в те зоны. Так происходит, пока не добегают наши инсайды в эти зоны. Слишком долго мы ищем решение, это надо отметить. Пытаемся сыграть через центр, что мы просто запрещаем.
Адольфо Гайч немного поднагрузился и тестирование показало, что ему нужен отдых, поэтому не стали сегодня рисковать, оставили его на скамейке.
До этого команда Владимира Федотова уступила в товарищеским матчах «Велесу» (0:2) и «Зениту» (0:3).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -