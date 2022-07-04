Нападающий «Нижнего Новгорода» оценил качество футбола на предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер»
Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».
— Отличный турнир. Игры приближенные к чемпионату, хорошие соперники. Думаю, что мы неплохо провели этот турнир, никому не проиграли — по пенальти не считается. Против ЦСКА провели качественный матч.
— Когда вы снимали прощальный ролик с «Уфой», вы даже расплакались. Почему все-таки не удалось продлить контракт?
— У меня закончился контракт, вот и все. И дело в том, что команда в первой лиге, а у меня были предложения из РПЛ, — передает слова Кротова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.
Досрочным победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит», набравший семь очков в трех матчах. «Нижний Новгород» имеет в своем активе 5 баллов, «Сочи» с тремя очками после двух игр занимает третью строчку, ЦСКА (0, 2 матча) — последний.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -