Нападающий «Нижнего Новгорода» оценил качество футбола на предсезонном турнире «Кубок Матч Премьер»

Нападающий «Нижнего Новгорода» Вячеслав Кротов поделился впечатлениями от предсезонного турнира «Кубок Матч Премьер».

— Отличный турнир. Игры приближенные к чемпионату, хорошие соперники. Думаю, что мы неплохо провели этот турнир, никому не проиграли — по пенальти не считается. Против ЦСКА провели качественный матч.

— Когда вы снимали прощальный ролик с «Уфой», вы даже расплакались. Почему все-таки не удалось продлить контракт?

— У меня закончился контракт, вот и все. И дело в том, что команда в первой лиге, а у меня были предложения из РПЛ, — передает слова Кротова корреспондент «СЭ» Дмитрий Барулев.

Досрочным победителем турнира стал санкт-петербургский «Зенит», набравший семь очков в трех матчах. «Нижний Новгород» имеет в своем активе 5 баллов, «Сочи» с тремя очками после двух игр занимает третью строчку, ЦСКА (0, 2 матча) — последний.