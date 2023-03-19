Федотов: «Поражение «Спартака» внесло в ряды «Зенита» какое-то благодушие»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, чем его удивил «Зенит» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ. Победный гол забил Федор Чалов на 72-й минуте.

«Мои догадки и вчерашнее поражение «Спартака» внесло в ряды «Зенита» какое-то благодушие. Возможно, в этом причина, почему они не были столь агрессивны. Но я опять же надо похвалить нашу команду за тот прессинг, желание и страсть», — заявил тренер на пресс-конференции после матча.

ЦСКА в 20 турах набрал 35 очков и расположился на 5-й строчке. «Зенит» (48) продолжает лидировать в турнирной таблице.