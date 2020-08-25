Федотов объяснил, почему в «Сочи» не думают о еврокубках

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил свои слова по поводу того, что команда не думает о возможности пробиться в еврокубки.

«Еще слишком молодой клуб, — сказал Федотов в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24». — Амбиции ребят позволяют смотреть в будущее с хорошей долей оптимизма. Есть время сделать хорошую, достойную комплектацию, и тогда уже более уверенно говорить о еврокубках. Двигаясь шаг за шагом как раз и решаются определенные задачи».

Сегодня «Сочи» на выезде сыграет с «Тамбовом» в матче пятого тура Тинькофф РПЛ. Начало игры в 18.30 по московскому времени.