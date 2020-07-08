Федор Щербаченко: «У Газизова есть чутье на игроков. В «Спартаке» у него появятся чемпионские амбиции»

Российский тренер Федор Щербаченко поделился мнением по поводу перспектив Шамиля Газизова на посту гендиректора «Спартака». По информации «СЭ», нынешний генеральный директор «Уфы» — главный претендент на аналогичную должность в московском клубе после увольнения Томаса Цорна.

— В чем преимущество Газизова над остальными претендентами на пост гендира «Спартака»? Он очень хорошо знает реалии российской премьер-лиги, — сказал Щербаченко. — Это первое. Он знает молодых, перспективных игроков, которых «Уфа» постоянно привлекает в основу. Это и Зинченко, который уехал в «Манчестер Сити»., и Круговой, которого подписал «Зенит».

Во-вторых, Газизов приобретает иностранных футболистов, которые проявляют себя на уровне Лиги Европы. При этом они стоят небольших денег, и их можно развивать.

В-третьих, «Уфа» при нем умеет подбирать и работать с уже готовыми футболистами, которые приносят пользу здесь и сейчас.

Подчеркну. Газизов способен добиваться результата при скромных финансовых возможностях.

Сегодня говорят, что Цорн не справился с поставленной перед ним задачей. При нем были потрачены большие деньги на игроков, который еще и дублировали друг друга. То есть была немного неправильно организована селекционная работа. К сожалению, новички «Спартака» пока не оправдали надежд, не принесли должной пользы...

А у Газизова есть определенное чутье на игроков. Он как хороший скаут умеет попадать с трансферами. Почти не было ошибок в селекции. Он умеет находить людей голодных до футбола.

Самый главный вопрос. Кто станет следующим главным тренером красно-белых? У Газизова почти все наставники выполняли задачи. Многие пошли на повышение. Семак, Гончаренко. Евсеев сейчас работает великолепно. Именно его сватают в «Спартак». Но это не факт. Думаю, Газизов понимает, какой тренер сегодня нужен красно-белым. Посмотрим, что будет дальше. Может быть, у него нет чемпионских амбиций в «Уфе». Но завтра они появятся в «Спартаке».