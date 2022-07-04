Тренер ЦСКА Федотов сообщил, что у клуба еще будут приобретения

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трансферных планах команды.

«Работа ведется, но пока все очень сложно, не так близко, как бы хотелось. В силу каких-то обстоятельств иногда откладывается. Время остается все меньше, но подмога будет 100 процентов, будут приобретения. Понятно, что помощь будет по ходу чемпионата. Состав, который у нас есть, нужно подвести к первому матчу, чтобы все были готовы», — сказал Федотов.

Ранее контракты с клубом приостановили нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон.

Руководство ЦСКА выразило несогласие с решением ФИФА, считая, что оно носит дискриминационный характер и противоречит уставу организации. Москвичи планируют обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов.