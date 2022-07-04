Тренер ЦСКА Федотов сообщил, что у клуба еще будут приобретения
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о трансферных планах команды.
«Работа ведется, но пока все очень сложно, не так близко, как бы хотелось. В силу каких-то обстоятельств иногда откладывается. Время остается все меньше, но подмога будет 100 процентов, будут приобретения. Понятно, что помощь будет по ходу чемпионата. Состав, который у нас есть, нужно подвести к первому матчу, чтобы все были готовы», — сказал Федотов.
Ранее контракты с клубом приостановили нападающий Чидера Эджуке и полузащитник Арнор Сигурдссон.
Руководство ЦСКА выразило несогласие с решением ФИФА, считая, что оно носит дискриминационный характер и противоречит уставу организации. Москвичи планируют обратиться в судебные инстанции для защиты своих интересов.
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10
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11
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14
|Торпедо
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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