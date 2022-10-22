Смолов забил 100-й гол в чемпионате России

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнял счет в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» — 1:1. Для 32-летнего форварда этот гол стал 100-м в чемпионате России.

Кроме «Динамо» Смолов забивал за «Анжи», «Урал», «Краснодар» и «Локомотив».

Смолов — 8-й футболист, который добрался до этого показателя. В ближайшее время он может обойти Сергея Семака (102) и Романа Павлюченко (104).