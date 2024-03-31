«Факел» — «Оренбург»: гол Маркова отменен из-за нарушения правил

Арбитр матча Евгений Буланов отменил гол «Факела» в матче против «Оренбурга» в 22-м туре РПЛ.

В начале второго тайма за воронежцев отличился Евгений Марков. После подсказки арбитров ВАР Буланов посмотрел повтор эпизода и отменил взятие ворот из-за нарушения при отборе мяча у защитника гостей.