«Факел» — «Крылья Советов»: Мендель открыл счет

«Факел» открыл счет в матче 29-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:0.

Отличился полузащитник Андрей Мендель на 12-й минуте встречи. Для 28-летнего игрока это первый гол в РПЛ в сезоне-2022/23.