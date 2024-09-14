«Оренбург» — «Локомотив»: Сахархизан сделал дубль и вновь сравнял счет

Нападающий «Оренбурга» Саид Сахархизан сравнял счет в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» — 2:2.

Футболист забил свой второй гол в этой встрече на 62-й минуте.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив».