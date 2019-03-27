Евсеев возглавил "Уфу"

"Уфа" на своем официальном сайте объявила о назначении Вадима Евсеева на пост главного тренера. Соглашение с 43-летним специалистом рассчитано на два года. Евсеев сменил на этом посту Дмитрия Кириченко.

Напомним, с июня 2013 по 2014-й год Евсеев входил в тренерский штаб "Текстильщика". C января 2015 года он был ассистентом Гаджи Гаджиева в "Амкаре".

С февраля 2017 года Евсеев был главным тренером "Текстильщика". В сентябре этого же года он вернулся в "Амкар", а 15 марта 2018 года был утвержден в качестве главного тренера пермского клуба.

20 июня 2018 года Евсеев стал старшим тренером "Анжи", а 20 августа он был назначен на пост главного тренера клуба "СКА-Хабаровск".

"Уфа" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков после 20 туров.

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