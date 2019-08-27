Евгений Савин рассказал об участии в договорном матче

Бывший российский футболист Евгений Савин рассказал, как он принял участие в договорном матче. По его словам, он об этом не знал.

— Была история, когда мне было 19 лет. Я тогда был вообще ноунеймом, — отметил Савин в эфире передачи «Вопрос ребром» на YouTube канале «Газгольдер». - Играл за Томск, мы играли против «Кубани» на выезде на Кубок. Счет 0:2, мы горим, я выхожу на замену и забиваю. Представь, я молодой парень, первый раз играю против Премьер-Лиги, глаза горят, выхожу продавать себя. Любой матч против Премьер-Лиги — это шанс.

Я выхожу и забиваю реально чумовой голешник — метров с 25 в девятку, да, такое бывало... И тут понимаю, что никто не радуется. Думаю, ладно, игра продолжается, в итоге проиграли 1:3. Я в любом случае рад — хоть мы и проиграли, я-то забил. Любой нападающий скажет: если ты забиваешь, это уже хорошо. После игры мне кто-то из ветеранов команды говорит: «Чувак, расслабься, сегодня была сдача игры. Просто вам не сказали. Играй в футбол». Если так смотреть, то да, я участвовал в договорняке.