Евгений Корнюхин: «Вратари РПЛ часто пропускают в ближний угол»

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин выделил слабые стороны голкиперов чемпионата России.

«В нынешнем сезоне голкиперы часто пропускают в ближний угол, а это для вратаря недопустимо. И это случается не только в РПЛ, но и в других чемпионатах, я недавно смотрел игру Бундеслиги — и там бывают подобные случаи. Голкиперам чемпионата России следует поработать над данным моментом — такие мячи вратарь допускать не должен», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит» с 26 очками.