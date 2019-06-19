Евгений Кафельников: "Уход Глушакова - пока вообще ни о чем"

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака"Евгений Кафельников хотел бы, чтобы после расторжения контракта с полузащитником Денисом Глушаковым клуб вернул бы на место главного тренера Массимо Карреру.

– Об облегчении еще рано говорить, – цитируют "РИА Новости" Кафельникова, – облегчение было бы, если бы, сделав такой шаг, вернули бы тренера, с которым были связаны успехи двухлетней давности, Массимо Карреру. А так пока это вообще ни о чем.

Вернусь ли я на стадион? Нет, конечно. Я принял это решение, в этом сезоне на "Спартак" ходить не буду, у меня есть на это свои причины. Я недоволен селекционной работой, недоволен тренером, который сейчас находится у руля команды.