Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:30

Бушманов: «Для прежнего «Краснодара», пусть и самого яркого, бронза была потолком. А вот нынешний стал реальным претендентом на золото»

Бушманов высказал мнение о предстоящем матче «Зенит» — «Краснодар»
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» высказал мнение о предстоящем матче «Зенит» — «Краснодар».

— В субботу нас ждет главный матч осени — «Зенит» против «Краснодара». На кого ставите?

— Шансы 55 на 45 в пользу действующего чемпиона.

— Почему?

— Во-первых, матч пройдет в Петербурге, так что у «Зенита» будет мощная поддержка болельщиков. Во-вторых, команда Семака сейчас смотрится намного интереснее, чем в начале сезона. Показывает хороший, цельный футбол. Хотя и «Краснодар» мне нравится.

— Чем?

— Прагматичностью. Надежностью в обороне. Умением сыграть на результат. При Ивиче «Краснодар» стал совсем другим — менее зрелищным, но сбалансированным. Футболисты уже не летят сломя голову вперед, не пытаются с первых минут подавить соперника. Наоборот, сначала присматриваются, действуют предельно аккуратно. При счете 1:0 могут вообще отдать мяч и терпеливо ждать шанса на контратаках.

— Не всех болельщиков «Краснодара» такие перемены радуют.

— Понимаю. Но именно этого не хватало команде, чтобы бороться за чемпионство. Для прежнего «Краснодара», пусть и самого яркого, бронза была потолком. А вот нынешний стал реальным претендентом на золото.

— Тоже верно.

— Возможно, со временем «Краснодар» и вернется к атакующему стилю. Как «Зенит», который уже прошел этот путь.

— То есть?

— А вы вспомните «Зенит» в первый чемпионский сезон при Семаке. Не было суперфутбола, частенько мяч просто грузили к чужой штрафной в надежде на Дзюбу. Лишь после массовой закупки бразильцев команда заиграла иначе.

Полностью интервью Бушманова

Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
0
Читайте также
ЦСКА уже третий, «Факел» в огне, «Ахмат» — в пике, «Зенит» и «Краснодар» готовятся к битве. Рабинер — о 14-м туре РПЛ
Медведева рассказала, из чего складывается ее доход
МВД Украины: помощник Залужного взорвался, когда показывал своему сыну гранату
МТС отменила плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств
Эксперт призвал сразу отключить некоторые функции на смартфонах
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов — о Соболеве: «Особенно полезен, когда максимально мотивирован и не отвлекается на посторонние вещи»

Бушманов — о прогрессе «Факела»: «Ташуев всегда нацелен на атаку»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости