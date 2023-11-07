Бушманов: «Для прежнего «Краснодара», пусть и самого яркого, бронза была потолком. А вот нынешний стал реальным претендентом на золото»
Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» высказал мнение о предстоящем матче «Зенит» — «Краснодар».
— В субботу нас ждет главный матч осени — «Зенит» против «Краснодара». На кого ставите?
— Шансы 55 на 45 в пользу действующего чемпиона.
— Почему?
— Во-первых, матч пройдет в Петербурге, так что у «Зенита» будет мощная поддержка болельщиков. Во-вторых, команда Семака сейчас смотрится намного интереснее, чем в начале сезона. Показывает хороший, цельный футбол. Хотя и «Краснодар» мне нравится.
— Чем?
— Прагматичностью. Надежностью в обороне. Умением сыграть на результат. При Ивиче «Краснодар» стал совсем другим — менее зрелищным, но сбалансированным. Футболисты уже не летят сломя голову вперед, не пытаются с первых минут подавить соперника. Наоборот, сначала присматриваются, действуют предельно аккуратно. При счете 1:0 могут вообще отдать мяч и терпеливо ждать шанса на контратаках.
— Не всех болельщиков «Краснодара» такие перемены радуют.
— Понимаю. Но именно этого не хватало команде, чтобы бороться за чемпионство. Для прежнего «Краснодара», пусть и самого яркого, бронза была потолком. А вот нынешний стал реальным претендентом на золото.
— Тоже верно.
— Возможно, со временем «Краснодар» и вернется к атакующему стилю. Как «Зенит», который уже прошел этот путь.
— То есть?
— А вы вспомните «Зенит» в первый чемпионский сезон при Семаке. Не было суперфутбола, частенько мяч просто грузили к чужой штрафной в надежде на Дзюбу. Лишь после массовой закупки бразильцев команда заиграла иначе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|11.11
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|11.11
|14:00
|
Факел – ЦСКА
|- : -
|11.11
|16:30
|
Локомотив – Ахмат
|- : -
|11.11
|19:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|12.11
|14:00
|
Пари НН – Балтика
|- : -
|12.11
|16:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|12.11
|19:00
|
Сочи – Рубин
|- : -
|12.11
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3