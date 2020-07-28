Экс-главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов в интервью для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» признался, что уход каждого игрока по ходу сезона-2019/20 стал для него потерей. Также он отметил, что задействовал 23 футболистов в последний месяц чемпионата.

— Димитров завершил карьеру во время паузы. Это была большая потеря для «Урала»?

— Это потеря, как и Ильин уходил, с Меркуловым ситуация, Поляков. Каждый футболист — потеря. Где-то в этом плотном графике скамейки не хватило, хотя говорят, что надо использовать молодежь. Если брать этот месяц, у нас 23 футболиста было задействовано.