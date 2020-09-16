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«Эрмитаж мне не так сильно понравился». Данни рассказал о знаковых достопримечательностях Петербурга

16:56
Данни. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Данни. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Бывший капитан «Зенита» Данни в интервью порталу чемпионата Европы Welcome 2020 рассказал о любимых местах Санкт-Петербурга. Данни защищал цвета петербуржцев с 2008 по 2017 год.

Данни отметил парки Крестовского острова, Сестрорецк и Финский залив, сады Петергофа и Невский проспект. А вот Эрмитаж португальца не впечатлил.

— Он мне не так сильно нравится. За девять с половиной лет своей жизни в Петербурге я посетил его лишь однажды. Моему соотечественнику нравятся музеи, и однажды я решил: «Окей, сходим». И больше там не был, — пояснил Данни.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и четвертьфинал чемпионата Европы в 2021 году.

Дополнительная информация:

https://welcome2020.ru/city/migel-danni/

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