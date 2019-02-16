"Енисей" расторг контракт с Бодулом

Хорватский нападающий Дарко Бодул и "Енисей" приняли решение о досрочном прекращении действия контракта, сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение 30-летнего хорвата было рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за "Енисей" и отдал одну голевую передачу. Он пополнил команду после того, как прекратил существование его предыдущий клуб "Амкар".

- ФК "Енисей" благодарит Дарко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

Хорватский нападающий Дарко Бодул и ФК "Енисей" приняли решение о досрочном прекращении действия контракта.



В сезоне 2018/2019 Бодул провел 12 матчей и отдал одну голевую передачу.



ФК "Енисей" благодарит Дарко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/Igzgh0IKNm – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 16 февраля 2019 г.

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