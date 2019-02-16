11:46 | Футбол — РПЛ

"Енисей" расторг контракт с Бодулом

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Хорватский нападающий Дарко Бодул и "Енисей" приняли решение о досрочном прекращении действия контракта, сообщает официальный Твиттер клуба. Соглашение 30-летнего хорвата было рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне футболист провел 12 матчей за "Енисей" и отдал одну голевую передачу. Он пополнил команду после того, как прекратил существование его предыдущий клуб "Амкар".

- ФК "Енисей" благодарит Дарко за работу и желает успехов в дальнейшей карьере, - говорится в сообщении.

 

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