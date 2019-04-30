Болельщик "Енисея" с инвалидностью Павел Черноусов один матч поработал на должности пресс-атташе команды в 25-м туре чемпионата России против "Оренбурга" (2:1), сообщает официальный Твиттер красноярцев.

– История болельщика "Енисея" Павла Черноусова, который хочет стать спортивным журналистом. Мы постарались реализовать мечту Паши и сделали его на один матч пресс-атташе команды, – написано в Твиттере "Енисея".

​"Енисей" с 16 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

История болельщика "Енисея" Павла Черноусова, который хочет стать спортивным журналистом. Мы постарались реализовать мечту Паши и сделали его на один матч пресс-атташе команды. https://t.co/zRTOaqg9E5 pic.twitter.com/7fTvyqiBSZ – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 30 апреля 2019 г.

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