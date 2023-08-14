Эквадорский новичок «Оренбурга» Куэро получил визу для выступления в России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил «СЭ», что новичок команды Джастин Куэро получил визу для выступления в России.

«Джастин должен прилететь в Россию на этой неделе. Его участие в матче с «Ахматом» под вопросом. Рабочую визу он получил», — сказал Андреев «СЭ».

Ранее Андреев сообщил «СЭ», что «Оренбург» берет нападающего Джастина Куэро у «Индепендьенте» в аренду с обязательным правом выкупа.

19-летний эквадорец в прошлом сезоне провел 5 матчей за молодежную команду «Индепендьенте» и отдал 3 результативные передачи. За «молодежку» сборной Эквадора форварда забил 16 голов в 22 играх.