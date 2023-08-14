ЦСКА — о голе Заболотного «Сочи» после извинений за промах в матче с «Факелом»: «Заба сказал — Заба сделал»
Пресс-служба ЦСКА отреагировала на гол форварда Антона Заболотного в ворота «Сочи» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.
За матч до этого 32-летний форвард не реализовал момент в матче против «Факела» (0:2) в FONBET Кубке России, не забив в пустые ворота с линии вратарской. После игры ЦСКА опубликовал видео с извинениями Заболотного в раздевалке, который пообещал реабилитироваться перед партнерами.
В следующей игре нападающий отметился голом в ворота «Сочи». «Заба сказал — Заба сделал», — написала пресс-служба красно-синих.
Источник: Telegram-канал ПФК ЦСКА
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|
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|
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|
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|
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|
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|7
|
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|
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|3 : 0
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|2 : 0
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|2 : 0
|13.08
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|
ЦСКА – Сочи
|3 : 1
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
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Спартак
|3
|
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Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
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|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
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|1
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