ЦСКА — о голе Заболотного «Сочи» после извинений за промах в матче с «Факелом»: «Заба сказал — Заба сделал»

Пресс-служба ЦСКА отреагировала на гол форварда Антона Заболотного в ворота «Сочи» (2:1) в матче 4-го тура РПЛ.

За матч до этого 32-летний форвард не реализовал момент в матче против «Факела» (0:2) в FONBET Кубке России, не забив в пустые ворота с линии вратарской. После игры ЦСКА опубликовал видео с извинениями Заболотного в раздевалке, который пообещал реабилитироваться перед партнерами.

В следующей игре нападающий отметился голом в ворота «Сочи». «Заба сказал — Заба сделал», — написала пресс-служба красно-синих.