Экс-защитник «Ростова» Сигурдссон возглавил детскую команду «Орхуса»
Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, что будет тренировать детскую команду датского «Орхуса».
«Последние два года я работал помощником тренера в Исландии. Но недавно я подписал контракт с датским клубом «Орхус», где буду главным тренером команды до 17 лет. В январе перееду в Данию в третий раз в своей жизни. Ведь я ранее играл за «Копенгаген», — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».
Исландец выступал за «Ростов» с 2018 по 2020 год. В 2022 году защитник завершил карьеру. Его последним клубом стал исландский «Филкир».
Источник: «РБ Спорт»
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