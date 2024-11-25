Экс-защитник «Ростова» Сигурдссон возглавил детскую команду «Орхуса»

Бывший защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон рассказал, что будет тренировать детскую команду датского «Орхуса».

«Последние два года я работал помощником тренера в Исландии. Но недавно я подписал контракт с датским клубом «Орхус», где буду главным тренером команды до 17 лет. В январе перееду в Данию в третий раз в своей жизни. Ведь я ранее играл за «Копенгаген», — цитирует Сигурдссона «РБ Спорт».

Исландец выступал за «Ростов» с 2018 по 2020 год. В 2022 году защитник завершил карьеру. Его последним клубом стал исландский «Филкир».