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Сегодня, 09:45

Денисов — об отказе в работе в академии «Зенита»: «Купил 10 бутылок вина и очнулся в туалете»

Виктория Кравченко
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Игорь Денисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, как отреагировал на то, что его не приняли на работу в академию питерского клуба.

«Поехал в «Зенит», мне сказали: «Игорь, иди туда». Я пошел. Правда, купил 10 бутылок вина и очнулся в туалете. Я не то что расстроился, что меня не взяли. Я расстроился их сознанию», — рассказал Денисов на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

40-летний Денисов минувшей зимой стал тренером академии московского «Торпедо».

Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. Он играл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

Вместе с питерским клубом он стал обладателем 8 трофеев . С «Локомотивом» Денисов завоевал три трофея.

Игорь Денисов
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
4
 Локомотив 3 2 0 1 9-5 6
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
12
 Пари НН 3 1 0 2 3-7 3
13
 Динамо Мх 3 0 2 1 1-2 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
15
 Факел 3 0 1 2 1-5 1
16
 Кр. Советов 3 0 0 3 1-10 0
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9.08 18:30
Пари НН – Химки
 - : -
9.08 20:45
Ростов – Рубин
 - : -
10.08 15:00
Локомотив – Динамо Мх
 - : -
10.08 17:30
Зенит – Динамо
 - : -
10.08 17:30
Оренбург – Акрон
 - : -
10.08 20:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
11.08 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
11.08 20:00
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