Денисов — об отказе в работе в академии «Зенита»: «Купил 10 бутылок вина и очнулся в туалете»

Экс-полузащитник «Зенита» Игорь Денисов рассказал, как отреагировал на то, что его не приняли на работу в академию питерского клуба.

«Поехал в «Зенит», мне сказали: «Игорь, иди туда». Я пошел. Правда, купил 10 бутылок вина и очнулся в туалете. Я не то что расстроился, что меня не взяли. Я расстроился их сознанию», — рассказал Денисов на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

40-летний Денисов минувшей зимой стал тренером академии московского «Торпедо».

Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. Он играл за «Зенит», «Анжи», «Динамо» и «Локомотив».

Вместе с питерским клубом он стал обладателем 8 трофеев . С «Локомотивом» Денисов завоевал три трофея.