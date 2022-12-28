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Ломбертс — об отмене русской культуры: «Не могу представить, что в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого»

Экс-игрок «Зенита» Ломбертс поделился мнением об отмене русской культуры
Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своем отношении к отмене русской культуры. Он добавил, что в Бельгии вряд ли это допустили.

— Слушай, я даже не слышал о запрете Чайковского. Это реально?

— В некоторых театрах да.

— Окей, но не думаю, что в Бельгии такое есть. Это же культура. Какая разница чья — русская, американская, китайская? Если это прекрасно, значит, это прекрасно. Не могу представить, что здесь в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого.

Он также заявил, что недопуск россиян к международным соревнованиям несправедлив. Отметив, что некоторые страны таким образом посылают предостережения другим.

Бельгиец играл в «Зените» с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он завоевал 19 трофеев. В петербургском клубе он провел 195 матчей, забив 9 голов.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-28-lomberts-realno-zapreshchayut-chaykovskogo-etozhe-kultura-kakaya-raznitsa-chya-russkaya-amerikanskaya-kitayskaya
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3
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 - : -
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