Экс-игрок «Зенита» Николас Ломбертс рассказал о своем отношении к отмене русской культуры. Он добавил, что в Бельгии вряд ли это допустили.

— Слушай, я даже не слышал о запрете Чайковского. Это реально?

— В некоторых театрах да.

— Окей, но не думаю, что в Бельгии такое есть. Это же культура. Какая разница чья — русская, американская, китайская? Если это прекрасно, значит, это прекрасно. Не могу представить, что здесь в Бельгии кто-то мог бы додуматься до такого.

Он также заявил, что недопуск россиян к международным соревнованиям несправедлив. Отметив, что некоторые страны таким образом посылают предостережения другим.