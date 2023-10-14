Экс-игрок «Динамо» Нжи заявил, что его прическа не имеет ничего общего со «Спартаком»

Экс-нападающий «Динамо» Клинтон Нжи в разговоре с «СЭ» рассказал о своей прическе.

— Вы покрасили голову в красный! Фанаты «Динамо» не одобрят...

— Это не то чтобы красный...

— Красный, как у «Спартака»?

— Не как у «Спартака», нет, нет и еще раз нет. (Улыбается.) Это скорее другой оттенок.

За «Динамо» нападающий играл с 2019 по 2022 год. Камерунский футболист за 3 сезона провел 66 матчей, отличившись 6 раз.