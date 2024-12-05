Экс-глава Самарской области Азаров: «На месте Федорищева поступил бы так же»

Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал коррупционный скандал в РПЛ.

«Ничего неожиданного для меня не было в том, что Вячеслав Андреевич [Федорищев] обратился в правоохранительные органы. Ну раз у губернатора поступила информация, что такие правонарушения происходят, я абсолютно был уверен, что он обратится в правоохранительные органы. Ко мне никто с такими вопросами никогда не подходил. Поверьте, если бы мне стало известно об этих фактах, я бы поступил так же и обратился в правоохранительные органы.

За последние годы доля бюджетных средств в финансировании клуба снизились с 65 процентов до 35. Здесь и заслуга лиги, которая создала условия, чтобы клубы получали заметные деньги за телетрансляции и работа клуба, который находил спонсоров. Сейчас эта работа будет продолжена», — сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны заплатить 36 миллионов рублей людям, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе. Также, по словам губернатора, в этой схеме задействованы 10 клубов РПЛ.