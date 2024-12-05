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Беляев: «В один ряд с Семиным можно поставить Венгера и Фергюсона»

Камила Абдурахманова
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Воспитанник «Локомотива» Максим Беляев рассказал о легендарном тренере железнодорожников Юрии Семине.

«Юрий Палыч — легенда, в один ряд с ним можно поставить Арсена Венгера и сэра Алекса Фергюсона. Через него прошло много футболистов, в том числе он заметил и меня, 17-летнего парнишку. И в таком возрасте дал мне возможность дебютировать в Премьер-Лиге. Он своим трудом заслужил всеобщее признание, в том числе потому, что ставил перед собой максимальные цели и требовал того же от других», — заявил Беляев Metaratings.ru.

Беляев играл за «Локомотив» с 2008 по 2013 год. Он провел 16 матчей за основной состав команды и забил один гол. После 17-го тура «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 34 балла.

Источник: Metaratings.ru
Максим Беляев
Юрий Семин
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 - : -
8.12 14:00
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 - : -
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