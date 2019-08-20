Егор Титов: «В первом тайме было страшно за «Спартак»

Легенда «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» прокомментировал победу в дерби над ЦСКА (2:1) в шестом туре РПЛ.

— Прежде всего, поздравляю всех болельщиков «Спартака», — начал Титов. — Очень важный результат в дерби. Именно в таких играх и формируется команда на будущее, учитывая, сколько сейчас новичков в команде. Мы же видели радостные эмоции у Тила, Шюррле и других.

— Закономерный результат?

— Первый тайм прошел с большим преимуществом ЦСКА. Считаю, армейцы должны были забивать. Мне было, честно говоря, даже страшно за красно-белых. Не совсем понимал, за счет чего они могут выровнять игру. Все-таки они действовали без номинального нападающего. Шюррле — это не Зе Луиш. Так что возникали сомнения...

— За счет чего добавила команда Олега Кононова?

— Видимо, в перерыве Олег Георгиевич нашел нужные слова. Я знаю, что после неважного первого тайма главный тренер может повысить голос, завести подопечных. В итоге команда вышла на поле другой. Во втором тайме подавляющим преимуществом владел «Спартак».

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