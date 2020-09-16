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Эджуке о дебютном голе в ворота «Спартака»: «Для меня это честь»

12:40
Чидера Эджуке забивает гол в ворота «Спартака». Фото Instagram
Чидера Эджуке забивает гол в ворота «Спартака». Фото Instagram
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Нападающий ЦСКА Чиди Эджуке поделился эмоциями от дебютного гола в составе красно-синих.

— Как дерби смотрелось с поля и около него? Насколько все это эмоционально?

— Был очень взволнован, ждал этого матча. Знал, что он значит, понимал его важность и чувствовал накал страстей. Начал на скамейке, смотрел со стороны, наблюдал. Был вдохновлен тем, что смогу выйти, в итоге еще и забил свой первый гол за ЦСКА в таком такой большой игре. Для меня это честь.

— Дебют мечты?

— Это то, к чему стремится любой футболист. Получить возможность сыграть — уже большое достижение. Видел радость болельщиков и партнеров, эмоции захлестывали. Надеюсь, таких моментов будет в этом сезоне еще очень много. (Севастиан Терлецкий)

Эджуке. Он не мог купить бутсы и играл босиком. А в дерби добил «Спартак»

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