Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме «Я не Дзюба». Об этом рассказал режиссер фильма Леонид Пляскин на защите проектов для детской и семейной аудитории в Фонде кино.

— Это вечная тема — каждый подросток всегда думает, что он недостаточно красивый, — цитирует РИА Новости Пляскина. — Герой фильма — обаятельный мальчишка, но очень толстый, он мечтает играть в футбол. К нему приходит ангел в виде Дзюбы и говорит, что он будет играть в футбол лучше всех, не похудев ни на килограмм.