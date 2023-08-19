Дзюба сообщил, что пропустит матч «Локомотива» с «Краснодаром»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба рассказал, что не сыграет в матче 5-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Сегодня «Краснодар» играет с «Локомотивом». Я очень верю в наших парней, хотя все ставят на «Краснодар». Думаю, мы сможем, потому что слишком уж расхваливают соперника. Тяжело пропускать такие матчи. Белой завистью завидую всем ребятам, потому что в Краснодаре самый крутой, мне кажется, стадион. Будет потрясающая атмосфера.

Уверен, что мы сможем вырвать победу, тем более что они еще ни разу не проигрывали. Тем интереснее соперник. Смотрим, болеем», — сказал Дзюба в видео, которое опубликовал в соцсетях.

Игра между «Краснодаром» и «Локомотивом» начнется в 19.30 по московскому времени.

Железнодорожники занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ (5 очков), «быки» находятся на первой строчке (12 баллов).