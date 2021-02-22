Дзюба рассказал, чем похож на Ибрагимовича

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в честь своего 200-го матча за клуб в интервью официальному сайту питерцев рассказал, за что так уважает форварда «Милана» Златана Ибрагимовича.

— Вы дважды упомянули Ибрагимовича. В чем его секрет? Человек в 39 лет идет третьим в гонке бомбардиров нынешней Серии А.

— Это при том, что он сыграл чуть ли не на 9-10 матчей меньше, чем остальные лидеры. Это феноменальный футболист, действительно крутой, очень сильный ментально. Он — вожак, лидер сам по себе, сильный духом, и вдобавок ко всему таланту еще и пахарь каких поискать. За это я безмерно его уважаю. Наверное, главное его оружие — характер победителя. Потому что мы видим — пришел он в «Милан», и команда стала совсем другой. Убери его сейчас оттуда — и все, миланцы снова скатятся, полностью в этом уверен. И пускай иногда он бывает довольно заносчив — он Златан, ему можно.

— Похожи на него в чем-то?

— Не мне судить, со стороны виднее. Я могу фантазировать, что угодно, но это будет мое сугубо личное мнение. Конечно, когда читаешь его книгу или смотришь передачи про него, обнаруживаешь какие-то схожие черты характера. Но Златан есть Златан, он один на миллиард, таких больше нет. Как и Майкл Джордан, например.